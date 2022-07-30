橫跨美、墨兩國的犯罪城市提華納(Tijuana)傳出社會角落悲歌。8名未成年孩子被迫在一輛四人座TOYOTA汽車成長，車內環境亂七八糟，腐敗食物招來昆蟲滿地爬，讓路過鄰居看了於心不忍，想幫忙但又無能為力。

Authorities in Mexico rescued eight American children, including a 7-month-old baby, who were living in squalor in a car parked in Tijuana. https://t.co/O1RfEnWFWG — NBC4 Washington (@nbcwashington) July 28, 2022

與美國加州僅一線之隔的墨西哥邊境城市提華納(Tijuana)，被列入全世界最危險的城市之一，犯罪率居高不下，每年發生近2,000件兇殺案。根據NBC新聞報導，當地警方接獲通報，一家10口無家可歸，日復一日在一輛豐田小客車過生活，其中8名孩童中最小的才七個月大，他們的父母皆來自洛杉磯的美國公民。孩子的爸諾列加(Jesús Noriega)告訴記者，「我被驅逐出境，無能為力下才會帶著孩子來到這裡…我們一家人試著團結在一起，誰都不想分開。」即使經濟困頓，他們仍需要一座避風港，才會選擇塞在這輛汽車。

鄰居幾乎無法想像這些孩子在如此惡劣的環境下長大，更驚訝的是前座還放著嬰兒座椅，看了令人不勝唏噓。此外，這家人有一餐沒一餐的生活，又住在充斥腐爛食物味道的環境，讓路過民眾都想伸手幫忙。一位居民形容「裡面有堆滿衣服、雜物，他們的爸媽都在睡覺，孩子們則是各自玩耍。」

警方表示，已將孩子們交由兒童機構負責安置，他們在那裡玩得非常開心，至於父母被移送至相關單位追究其刑責。