4名深坑國小附幼的小朋友扮成綠竹筍、豆腐、黑豬肉及文山包種茶，以歌仔戲曲介紹「深坑四寶」。（李奇叡攝）

有工作人員穿上四寶玩偶裝，和現場民眾同樂。（李奇叡攝）

深坑四寶文化節去年因疫情停辦，今年總算回歸，並於今（30）日熱鬧登場，推出手作體驗夏令營以及星光野餐音樂會，新北市長侯友宜也出席活動，和現場民眾一同感受深坑的美好。

深坑四寶文化節今天在深坑兒童遊戲場舉辦，侯友宜表示，去年因為受疫情影響，無法像往年在暑假舉辦，今年很開心可以熱鬧回歸，在深坑讓孩子們有親子同樂的時光，也能同時推廣深坑四寶「綠竹筍、黑豬肉、茶葉、豆腐」。

侯友宜說，深坑四寶及喝茶的文化已經源遠流傳，希望大家除了來深坑老街遊覽，也可以吃吃深坑的豆腐，喝喝深坑的茶，順便吃最好吃的黑豬肉、綠竹筍，大家一起分享快樂的時光。

今天的啟用儀式上，4名深坑國小附幼的小朋友扮成綠竹筍、豆腐、黑豬肉及文山包種茶，以歌仔戲曲介紹「深坑四寶」，還有工作人員穿上四寶玩偶裝，和現場民眾同樂。

深坑區長黃美華說，深坑老街交通便利，一直是民眾假期休閒好去處，這次深坑四寶文化節帶來手作體驗夏令營，安排了豆腐DIY，以及用豆汁製作手工皂，寓教於樂的同時，還增進親子默契。

星光音樂會現場則有氣球公主編出多顆夢幻氣球、咖哩玩兒童劇團熱鬧的親子互動、鹿喜Lucy跨界小提琴家、MVP迷霧森林及南方二重唱等多組表演團體，輪番陪伴民眾，度過歡樂夏夜。

除了上述活動，黃美華表示，深坑商圈發展協會還提供商圈抵用券，邀請民眾體驗之餘，也能多逛逛老街，刺激消費，希望民眾都能感受深坑的美好。

另外深坑區公所透露，新北市府、公所以及深坑商圈發展協會，下個月還會結合四寶特產與步道觀光休閒，陸續辦理一系列充實的「玩食行程」，讓民眾持續體驗深坑在地文化，再興深坑城市印象。