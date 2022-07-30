愛車好端端地停在家門口的車位，沒想到卻飛來橫禍讓人無處申冤。一名網友日前分享恐怖遭遇，自己的愛車在凌晨遭到多隻黑狗無故攻擊，甚至跳到引擎蓋上留下多個抓痕，讓他看了心在淌血，但畫面曝光後，不少網友卻忍不住歪樓爆笑，直說「恭喜要當阿公囉」。

原PO昨（29）日在《PTT汽車板》發文崩潰求助，他表示，「昨天半夜車停自家門口，被一群黑狗兄攻擊了，還整隻跳上去T_T」。從監視器畫面中可見，凌晨3點39分時，有4隻體型不小的黑狗突然出現，團團包圍原PO停在家門口的白色轎車。

凌晨3點多，一群黑狗突然出現攻擊轎車。（圖／擷取自PTT）

緊接著，不曉得和轎車有什麼深仇大恨，帶頭的黑狗居然開始飛撲引擎蓋，其餘狗狗則像是把風般在一旁等待，原PO分享的一張特寫照片裡，引擎蓋上有將近20個深淺不一的抓痕，讓人不難想像當時攻擊的力道有多大。

一隻帶頭的黑狗直接飛撲引擎蓋，其餘的犬隻圍繞一旁，像是在把風。（圖／擷取自PTT）

被攻擊的白色轎車上有無數深刻的抓痕，讓原PO看了心痛。（圖／擷取自PTT）

原PO表示，已經買了漂白水、樟腦油希望可以藉由氣味驅離這群不速之客，目前在思考是否有辦法加裝鐵捲門防禦，但短期內還是很擔心狗群再次上門，焦急的他只好發文請益。

看到轎車慘遭無情對待，有網友敲碗希望能看到原始影片，但心情尚未平復的原PO回應，「我都沒勇氣再點開看一次了QQ」，也有其他網友歪樓笑說，「真的被狗X」、「恭喜要當阿公囉」、「先擔心一下車子會不會懷孕吧」、「4黑1白」、「一定是你沒準備罐罐」、「笑死我了抱歉」。

不過還是有人認真思考驅離狗群的對策，「認真回，用感應燈，人出來趕」、「養一隻看門家狗，狗有地域性，不敢靠近」、「是流浪狗就請相關單位來抓」、「網路有賣會發出閃光和刺耳聲音的，我買來趕老鼠很有用」。