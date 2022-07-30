汪小菲和大S離婚後，傳出婚內出軌26歲女星張穎穎，即使他否認傳言，媽媽張蘭也公開表態不喜歡女方，但汪小菲似乎決定不藏了，日前傳出在朋友圈曬和張穎穎十指緊扣合照，疑似大方認愛，雖然兩人都沒多做回應，但張穎穎仍持續更新社群，近日她PO出素顏照，讓網友都驚呼不已。

張穎穎29日在社群曬出穿著細肩帶睡衣的居家照，寫下：「今日份素顏穎上線」，只見她用髮帶把長髮往後箍起來，露出完整的臉蛋，臉上幾乎沒瑕疵，眼睛也炯炯有神，雖然只有上半身，仍看得出她有曼妙的S曲線。

張穎穎素顏近照曝光。(圖／取自張穎穎小紅書)

而張穎穎素顏曝光後，也引來正反兩派評論，「這是素顏還是美顏」、「她的臉看幾次我都記不住」，但也有人大讚她真的美，並表示「難怪汪小菲不聽媽媽的話了」。

張穎穎多次被拍到和汪小菲出雙入對，但雙方始終不認愛，而汪小菲媽媽張蘭也多次表態，不會讓她進家門，還暗諷她「臭蟲二手貨」，似乎很不喜歡這個準媳婦。