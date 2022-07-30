年底九合一選戰接近，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其是六都，藍綠兩黨的參選人也都就定位，而根據最新出爐的六都市長選舉網路聲量中可以看到，現在民進黨在台北、桃園參選人的負面爭議新聞較多，台北市的負聲量更是衝到第一，導致連帶影響網路社群風向，讓綠營的社群戰尚不能有效發揮，可說是始料未及。

根據TPOC台灣議題研究中心透過「QuickseeK快析輿情資料庫」中的資料中可以看到，在六都市長選舉的網路聲量中，首都台北市的選情聲量為第一，以超過89萬則聲量遠多於其他縣市，聲量佔比約43.1%；再來聲量第二高的則是擁64.2萬則聲量的桃園市，佔比約30.2％；第三則是新北市的29.1萬則，佔比14.1％；後續第四到第六分別是高雄市、台南市、台中市，聲量佔比都不超過1成。不過數據卻顯示，目前只有台南市和高雄市的選情話題聲量好感度高，台北市、桃園市的選情聲量都是負面多於正面，桃園市選情的負聲量佔比更達該市的21％，網路好感度僅有0.31，台北市的好感度也只有0.46。

該份數據更指出，從民進黨桃園市長候選人林智堅爆出了「論文門」碩士論文抄襲爭議，以及上週新竹球場啟用後接連爆出場地問題之後，加上民進黨台北市長候選人陳時中在參香過程中陳情民眾被警方拖走，也引發輿論批評，這讓「北北桃」選舉佔了近9成聲量，而陳時中、林智堅都是身兼黨主席的蔡英文精挑細選後提名，分別扛著中央和地方執政成績單，但結果台北、桃園的負面爭議新聞較多，連帶影響網路社群風向，雖然綠營向來擅長網路社群戰，但現在這樣的狀況導致不能有效發揮。

TPOC台灣議題研究中心以這份數據的觀察中指出，現在陳時中、林智堅等人投入選舉後，一舉一動都被放大檢視，從「論文門」、「球場」爭議，民進黨光是不斷澄清回應就分身乏術，恐怕會陷入對手的節奏，加上民進黨的「社群戰法」失靈，而身為民進黨主席的蔡英文，若是年底重蹈2018年地方選舉覆轍，那就必須一肩扛起敗選責任，面對現在選情負面聲量高漲的態勢，難保不會「很頭痛」。