日本28歲網紅「みるくナース」（milk nurse）擁有甜美外貌又是護理師出身的她，以介紹美容和醫美資訊受歡迎，但她透露自己做過多次整形手術，花了300萬日幣（約新台幣70萬元）後卻變蛇精臉，她還自評現在長相只有20分，坦承會繼續「修修臉」；不過，有網友認為她術前很可愛，還和福原愛外貌相似。

近期みるくナース接受訪問時表示，從小到大她都認為自己長得還可以，豈料，到了東京護理學校後，其他同學都是戴假睫毛和美瞳片，打扮得相當華麗，害她開始越來越自卑；直到みるくナース的社群平台上被陌生人攻擊外貌，促使她20歲就跑去縫雙眼皮，開啟整形之路。

28歲的みるくナース表示，為了讓自己變美，當上護理師後的她，在工作第二年就特地帶著年終獎金到韓國大改造；みるくナース也透露自己多次整形下來，已經花了約300萬日幣（約新台幣70萬元），但現在的她卻變成不自然的蛇精臉，她也只給自己目前長相20分，更表示接下來打算削骨。

不過，有網友看到她整形手術前後對比照，過去其實就滿可愛的，還很像福原愛，沒有不好看到要整形的地步，應該要有自信一點。