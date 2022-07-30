基隆市昨(29日)舉辦學校校長交接典禮，13所國中小學校長退休、就任、轉任，其中中正國中校長位置由暖暖高中總務主任江忠僑接任。不為人知的是，江忠僑38年前國中時期還是放牛班中的一員，因為當年導師一句話，讓他發憤圖強，如今當上校長，讓許多人感動不已。

江忠僑接任校長，當年的國中導師、即將接任景美女中校長的周寤竹也親自前來祝賀，讓他又驚又喜。江忠僑表示，周寤竹雖然接任放牛班導師，但沒有因此放棄學生，仍是認真教書，盡力教好每一個同學。

江忠僑回憶，當年看到老師步入教室，在黑板上寫下優美的板書，每天一句成語，細心講解，不斷教導學生寫作技巧，文章要眉批，3年來日復一日。對於成績始終沒有起色的自己，周寤竹則是耐心開導，對他說「讀書永遠不嫌晚」，要記得永遠不放棄，這句話也成為自己日後求學路動力，考上基隆高中，之後更攻讀政大博士班，也因為籃球專長，擔任過瓊斯盃裁判，最後則是前往暖暖高中擔任總務主任。江忠僑說，雖然一路上時常遇到挫折，但始終惦記老師當年的教誨。

周寤竹則表示，當年碧華國中依學力分班，成績不好的就被歸類到放牛班，他到任時，全班45人，只有5個人願意念書，江忠僑就是其中之一，細心教導下，成績一直不理想的江忠僑終於逐漸有起色，也讓她相當開心。

周寤竹將在8月1日接任景美女中校長，事務相當繁忙，但收到江忠僑邀請後，決定排除萬難，抽出時間去見一見這位當年在她眼前的小個子同學。她認為當老師最大樂趣，就是親眼見證學生有所成就，拿到榮譽之時，如今江忠僑跟自己一樣，都當上學校校長，遠比自己接任校長還要快樂。