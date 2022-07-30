民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文抄襲風波，台大學術倫理審定委員會預計2個月內結果出爐。退休23年的台大首任社科院長許介鱗在臉書聲明「期盼教授們拿出學術良知， 秉持學術客觀公正態度， 勇敢面對處理之」。資深媒體人彭文正表示， 許介麟是他在台大教書時的老長官，並稱許介麟當年卸下台大的職務後卻沒有去當官，是有風骨的學者。

彭文正30日在《政經關不了》網路節目中表示，他在1995年進入台大擔任新聞所的老師，許介麟當時擔任台大社科院院長，所以兩人有相當的往來。20年來，許介麟也是少數值得他景仰的一個長官，若他現在還有一點學者風骨，要感謝許介麟和當時的副院長邱榮舉，這兩人的所作所為讓他尊敬。

彭文正接著表示，當年在台大教書時，坦白講，他認識的老師當中，讓他尊敬的鳳毛鱗爪，大部分都在結黨結社、或拉幫結派。但從許介鱗卸下台大職務後的去處，就知到他是有風骨的，許介鱗是東京大學的博士，在台灣東大博士屈指可數。而以往的學術軌跡，當了台大社科院長後，接下來一定是去當官，許介鱗和邱榮舉都沒有去當官，他們做自己的研究。

彭文正透露，當在臉書看到老長官許介鱗的文章，想起在台大社科院受他的照顧和提攜外，許介鱗也是他一路看到有風骨的學者。