藝人邵岱兒(Debbie)不但擁有亮眼臉蛋與姣好身材，更擁有著英屬哥倫比亞大學UBC金融系的高學歷，還自創服飾品牌當起老闆，可說是才貌兼具，被粉絲封為「學霸女神」、「鄉民女神」，她也常當起自家品牌的活招牌，不時會穿著販售服飾拍下辣照好刺激買氣，30日前她再度拍攝比基尼辣照，讓男粉都凍未條。

邵岱兒30日在IG貼出海邊清涼圖，只見她穿著一件粉藍色比基尼，露出豐滿東西半球，雪白弧形完美性感，顯然非常有份量，更凸顯出她23吋性感蠻腰，身上稍微有肉也好看，至於她下半身則搭配牛仔熱褲，大開褲頭拉鍊懸在身體中間，褲裡正是男生愛看的比基尼小丁，她兩手提著褲子兩邊，引人遐想。

邵岱兒不脫褲前就已吊足男粉胃口。(圖/邵岱兒 IG)

邵岱兒全身外衣脫掉，一身曲線驚豔所有男粉絲。(圖/邵岱兒 IG)

邵岱兒也分享拍照時的趣事：「拍這張照時太陽真的大到眼睛張不開，拍了10張只有一張稍微瞇瞇眼」，不過顯然男生們看在意她的神祕三角。邵岱兒趕緊移步到陰涼處拍攝清涼照，脫掉褲子後完整比基尼輪廓現形，和胸罩同款的小丁也製作得超級地小片，讓她整個人更顯嫵媚動人，一雙筆直美腿也超級吸睛。

此則貼文一經PO出後，吸引網友紛紛留言：「受不了了」、「女神好身材」、「台灣美女很多」、「超美超性感超迷人」、「女神下凡」、「大到眼睛都睜不開」、「穿這套太辣太性感」、「甜美的笑容太美了」、「瞇瞇眼是妳的招牌啊」、「別忘了妳超級陽光」、「超辣的岱兒穿什麼都好看」。