《週刊SPA!》報導，日本一名25歲的年輕正妹為了追夢，辭去人人羨慕的外資企業工作，並努力重考醫學系；而為放鬆心情、舒緩壓力，她結交了4名砲友，但要求對方開車接送，且在賓館只能停留25分鐘，以免妨礙自己後續的學習計畫。

根據報導，居住在關東千葉縣的K小姐現年25歲，大學畢業後進入人人羨慕的外資企業工作，但她本來就希望前往外國工作，故在入職數個月後，便參加了打工度假簽證的抽選，並成功中籤。

正當K小姐準備辭去工作前往海外時，新冠肺炎（COVID-19）疫情卻襲捲全球，將她的計畫完全打亂；雖然K小姐曾迷惘是否繼續留在公司上班，但最後仍決定辭職，往自己有興趣的醫學發展。

K小姐畢業於日本文學系，但其實從小就對醫學非常有興趣，考大學時本希望進入心理學系就讀，卻在雙親的反對下，最終仍選擇就業取向的女子大學。K小姐表示，由於小時候父親曾患有憂鬱症，且自己「非常喜歡」性愛，加上曾經論及婚嫁的前男友當時是醫學系學生，讓她希望未來能針對女性的高潮反應進行研究。

K小姐離職後，在1年半內每天念書10小時以上，卻仍名落孫山；她反省後，認為自己先前禁止所有嗜好、甚至盡量不與人接觸的學習方針，造成了過大的精神壓力，還差點搞壞身體。因此她現在有4名砲友，但要求對方須開車接送，且在賓館只能停留25分鐘，既不太花時間，又能讓身心「為之清爽」，回家後更能夠專心念書。