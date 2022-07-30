姊姊的誘惑！有男子在網上分享經驗，他表示有個身材姣好的姐姐，2人相差7歲，由於雙方沒有血緣關係，然而，卻在姊姊分手後，不斷做出想要越矩的行為，像是會偷摸他的GG，或是用性感姿勢吃零食故意挑逗等行為，讓喜歡男生的他，不禁懷疑自己是否是雙性戀，而且，很擔心2人會發生「擦槍走火」的意外。

一名弟弟在「Dcard」論壇發文，他表示有個差7歲的身材很好的姊姊，是爸爸和前妻生的孩子，自己是媽媽和前夫生的孩子，2人沒有血緣關係，還有1個弟弟是爸媽一起生的孩子，是一個複雜的家庭，雖然，目前是喜歡男生也交過男朋友，家人這部分也支持，但是沒有血緣關係的姊姊，近來行為卻讓他非常在意。

他提到自從姊姊和男友分手，經過一陣子的自我療傷後，似乎把他當男人看，一開始他只是認為姊姊把自己當作閨蜜看待，睡覺的時候會把頭埋在他的胸膛間，但最近卻開始會伸手摸他的GG，制止後，才乖乖地將手縮回去。

姊姊瘋狂挑逗的行為，讓身為弟弟的他直喊「快撐不住了」。（示意圖/shutterstock）

有次在家邊追劇邊吃零食的時後，姊姊看到後，突然湊了上來，咬了1根零食，靠近他要他把另一邊咬斷，當他腦袋空白無法反應時，姊姊已經咬斷零食，還舔了一下他嘴唇之後，拿著零食故意擺出性感姿勢吃零食，疑似在性暗示他。

而且，日後也是不斷的故意挑逗他，直到他詢問了姊姊之後，才知道自己反抗的樣子很好笑，但是他卻認為是不是對自己有意思才會這樣做，讓他不禁疑惑，若是沒有血緣關係的姊弟，會不會發生「擦槍走火」意外。

文章一出，網友紛紛留言表示「你姐在性騷擾你吧」、「姐姐太誇張了吧」、「這種姐姐只存在宅男的幻想中吧！傻眼」、「這種沒血緣的算是亂倫嗎」、「性騷擾無誤」、「姐姐好色」、「姐姐可能覺得很好玩吧」、「你只是沒發現原來你是雙性」。

不過也有網友表示很難相信有這樣的事情在現實狀況發生「這是謎片劇情嗎」、「感覺很適合畫漫畫的互動」、「什麼小說劇情」、「醒醒吧！你根本沒有姐姐」、「這什麼幻想文」。