人生漫漫，不論面對著什麼樣的問題，若心存惡念，困境將會更加艱難；若心存善意，一定會有好運發生。命理專家艾菲爾老師在臉書粉專發文分享，生肖屬馬、蛇、龍、虎的人，下半年只要對自己存有善意，就可以吸引想要的好事發生，每一天都比前一天更加快樂。

▍生肖馬「優先考量自身利益與健康」

下半年，生肖馬對於事業的企圖心旺盛，在投資、工作項目、自行創業方面都會有相當不錯的成效，為你帶來口碑與聲望，客戶爭相著指定要與你合作，升官加薪跟著來，也因此打響在同業內的名聲，很有可能被挖角到條件更好的公司，或有機會獲得更多資源與人脈相助，甚至收到向你綿延不斷湧來的金錢。

下半年，事業上若有與他人的利益發生衝突，或身體勞累向你發出警訊的情況，在不傷害他人的前提下，請以自己的利益及身體健康為優先考量，你對自己的善意會引領你朝著向夢想的事業藍圖前進。

▍生肖蛇「相信你的洞察力」

下半年，對生肖蛇來說是一段特別容易心想事成的時期，你不用花費太大的力氣去推動，事業上諸事皆能逢凶化吉，例如藉由合作對象，或親密夥伴的人脈、能力、資源的幫助，讓洽談已久的項目終於簽訂合約且訂金入帳；若你為人打工，甚至有轉調到異地或不同環境的可能，更有機會大放異彩，獲得晉升機會。

下半年，請你時常靜下心來傾聽自己內心的聲音，別只是聽信他人言語或只相信事情的表象，相信你的洞察力能夠看到事情的核心，要成大器只是時間問題。

▍生肖龍「停止負面念頭」

下半年，生肖龍有吉星相隨，這段時期的你就是吸滿好運的聚寶盆，逐漸脫離上半年的無力感，過往曾經被算在你頭上的職場過失，會有貴人為你洗刷冤屈，還你清白，除了收復名聲之外，貴人還會帶來能讓你發揮長處的項目，升官加薪不在話下，就連生活中的煩心事也能按部就班的解決，甚至有時間開發一些新技能。

下半年，請關注自己的每一個念頭，當有負面的想法產生時，請立刻喊停，直到負面想法消散，這樣做不僅可以擺脫衰事，還能吸引好事到來。

▍生肖虎「繼續保持前行不回頭」

上半年，生肖虎在一段關係中也許一直處於忍氣吞聲的狀態，對方總是有意無意的對你施壓以達到目的，不過從下半年開始，這段關係會逐漸走向明朗，不是和現在的伴侶因看清彼此而分道揚鑣，就是與曖昧的約會對象確定關係，甚至有機會結識過去為曾交往過的對象，而對方很可能是未來人生中，能與你共同創造美好生活的好隊友。

下半年，請你繼續保持向前行、不回頭留戀過往的心態，因為你已經和過去不同，當你不再緊緊抓著過去不放，就是在對未來的你發出善意，放下了過去同時，也意味著接納新的人事物到來。