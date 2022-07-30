重啟核四公投案去年底遭遇挫敗，國民黨立委賴士葆今年初審查經濟部年度預算時提出「處理核四公投後的資產歸零」主決議案，獲朝野共識，經濟部須自今年起開始核四報廢作業。但審計部調查發現，台電至今未有方案，要求檢討妥處。

台電回應，對核四轉型將保持多元開放選項，並因應再生能源發展需求，強化與地方民意溝通，爭取社會認同與支持，未來將視情形跨部會協商，帶處理方案明朗後，會按國際會計準則規定處理。

依據立法院年初審議通過的今年度中央政府總預算決議事項要求，經濟部要配合去年底核四公投遭否決結果，今年度開始要進行核四報廢相關作業，並研議核四2800億元資產處理。

審計部表示，核四資產涉及台電財務結構、廠址資產活化、能源配置與轉型，後續處理與相關資產認列減損，將影響台電未來永續經營方針，但台電在立法院決議通過至今，仍未有進一步方案。

此外，審計部也提到，隨重啟核四公投遭否決，但因英國同類型機組新建計畫以宣告終止，燃料棒已無直接轉賣可能，預估須再支付19.67億元處置費用，但相關作業至今也仍僅在前置作業階段，未來恐須支付額外儲存成本。

台電回應，經公開徵求具拆解燃料棒能力廠家，已洽廠商提出提案書規畫辦理中，預計年底前完成招標作業。