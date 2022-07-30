民進黨桃園市長參選人林智堅除身陷論文抄襲疑雲外，就連市長任內政績的新竹棒球場都出包，台北市長柯文哲今晚接受節目「全民平評理」專訪表示，新竹棒球場最大的問題是，為什麼花了12億，柯也強調自己也是市長，痛批新竹市政府「花錢不要太過分」

柯文哲表示，新竹棒球場最大問題是為什麼要花12億，還不是拆掉重建而是整修，柯強調台北市天母棒球場整修才花1.2億，兩者整整差了10倍，雖說新竹棒球場增設地下停車場，但12億還是很驚人。

柯文哲強調「我也是市長，大概價錢在哪裡我也清楚，花錢不要太過分」，也呼籲新竹市政府公布工程明細，讓社會來公評。

另外柯文哲也痛批蔡英文總統執政傲慢，民主進步黨應該要民主要進步，怎麼會黨主席一意孤行指派北北桃市長候選人，已經到獨裁的程度。更強調蔡英文讓陳時中來選台北市，「 評語就是你當總統，已經不顧台北市民的感受」，也提到陳時中過往的防疫過失，不是不報，只是時候未到。