民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉抄襲風暴，越演越烈，總統蔡英文28日下午邀集林智堅、桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀、立法院黨團總召柯建銘等人到官邸共同會商，她並表示，應持續以證據為基礎，向各界說明。台北市長柯文哲30日不禁表示，蔡英文在政大的升等論文，有什麼理由要封30年，這個「更奇怪」。

柯文哲30日在《全民平評理》網路直播節目中表示，蔡英文在政大的升等論文，有什麼理由要封30年，這個更奇怪。民進黨的想法是她拗得過去，這次拗看看。民進黨到現在為止還採取這麼強硬的態度，因為有成功的範例。

柯文哲接著指出，林智堅事件再辦下去一屍五命，不辦則會屍橫遍野。這已經是歷史共業。他更不禁質疑，難道論文門只有林智堅、高雄市議員李眉蓁？那些來洗學歷的，10個裡面就有8個都有問題，上課都是助理來上，順便作業寫一寫。柯P也感慨說，有一份民調，詢問林智堅「論文門」是否會影響桃園選情，有48.2%的民眾認為不嚴重、僅36.4%認為嚴重，有將近一半的民眾覺得不重要，這表示正直誠信在這個國家並不是很被強調。

柯文哲接著指出，關鍵人余正煌到台大學術倫理審查會去應訊，國安局長陳明通、林智堅卻不敢去，是非對錯，大家心裡就有數了。