一段自拍影片再度揭露俄羅斯殘暴行徑，一名烏克蘭士兵躺在地上、雙手被綑綁以致無從地抗，任由俄軍拿著美工刀閹割下體，然後再對著鏡頭展示，變態手法徹底激怒外界。

A shocking video of a #Russian soldier brutally torturing and then castrating a #Ukrainian prisoner of war with a clerical knife has appeared online.



According to preliminary data, the torture was carried out by Vitaly #Aroshanov, a mercenary from the "Akhmat" unit. pic.twitter.com/rqnYcvr7Y8 — NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2022

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，畫面中可以看到一名頭戴黑帽、身穿迷彩服的士兵，戴上藍色手套並拿著美工刀，在沒有麻醉的情況下，毫不猶豫割開躺在地上的男子的底褲。據悉行凶者在俄國官媒報導中被認出，現年39歲擔任工人、來自卡爾梅克共和國，消息人士透露他可能是親俄勢力、盧甘斯克（Luhansk）武裝組織派來的人。

網路上還流傳其他畫面顯示，一群俄國士兵對著被俘的烏戰士不斷羞辱，甚至打電話給他的妻子。有報導推斷，最終他頭部中彈，屍體遭五花大綁後沿街道拖行。

知名調查新聞組織《Bellingcat》的研究員托勒（Aric Toler）觀察多個畫面證實其可信度。此外，行凶士兵曾在俄媒《今日俄羅斯》播送北頓內茨克(Severodonetsk)阿佐特化工廠(Azot)新聞時露臉，托勒表示「沒有任何編輯的痕跡，影片很有可能是真的。」

令人作嘔的處決方式激起烏克蘭國內憤怒情緒，眼看戰火肆虐家園長達5個月，如今得知「抗俄英雄」活生生被肢解。烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）也在推特寫下，「俄羅斯根本是食人族國家，我們一定會逮到你們每一個人。」