據統計指出，我國45歲以上的「中高齡及高齡」人口10年以來共增加198萬餘人，但與此同時，中高齡者及高齡者的勞動力參與率卻不升反降至44.98％，相較10年前下降0.61％、我國勞動力供給恐會出現問題，雖然「中高齡及高齡者就業促進法」（中高齡就業專法）在2020年12月上路，但2021年中高齡者及高齡者的勞參率也僅較前年增加0.02％，仍遠低於南韓、新加坡、日本及美國等主要國家。

據統計指出，我國50歲以上民間人口勞參率均次於日韓星美等主要各國，其中又以65歲以上輸最多，我國僅有65歲以上人口僅有9.2％，但南韓、新加坡、日本及美國分別有36.3％、32.9％、25.6％及18.9％。

統計更發現，去年10月中高齡及高齡非勞動力共有598.5萬人，其中有98％沒有就就業意願，原因以「年紀較大」332.7 萬人占56.8％最多，「做家事」141 萬人占24.1％次之，「家庭經濟尚可，不需外出工作」54.8 萬人占9.4％居第三。

勞動部勞動力發展署身心障礙及特定對象就業組組長施淑惠坦言，受到人口結構改變，近10年來45歲以上人口增加近200萬人，但與此同時，有工作意願的人卻未增加，其中相較主要各國而言，又以65歲以上高齡者勞參率明顯偏低，因此才會透過「中高齡者及高齡者就業促進法」把僱用獎助也納入高齡者等對象，還有繼續僱用獎勵等。

施淑惠說，雖然中高齡及高齡者整體勞參率較10年前下降，但去年高齡者勞參率達9.18％、創下有史以來最高，如去年雖然遇到三級警戒等影響，但高齡者在公立就業服務機構新登記求職人數去年達1萬8299人較前年的1萬3819人逆勢增加，退休後再登記求職的人數也增加，僱用高齡勞工獎勵人數也明顯增加至前年的2倍，「中高齡者及高齡者就業促進法」已有成效。