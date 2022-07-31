早在獲知仁新醫藥打算讓旗下子公司Belite赴那斯達克上市後，《財訊》就不斷提出專訪董事長林雨新的要求；但公司婉拒，只承諾有一天成了獨角獸後（市值10億美元）再安排。彼時4月29日掛牌前的IPO（首次公開發行）估值為1.4億美元，專訪似乎很遙遠。

沒想到，兩個月後的7月5日，Belite市值突破10億美元，速度之快讓人咋舌，成為那斯達克第1個純台灣團隊的生技獨角獸。第2天一早，《財訊》記者就接到仁新董事長林雨新同意約訪的電話，果然說話算話。

林雨新坦言，他雖然對公司有信心，但也沒料到這麼快成為獨角獸。「Belite掛牌第1天，CNN問我，這種時候（那斯達克指數已步入空頭）怎麼敢來掛牌？」當時他的回答：第1，IPO須募集的資金，作為母公司的仁新已經準備一半，沒有壓力；第2，就算美國市場沒給太多錢，公司也已經準備足夠的資金可燒，臨床3期照走；第3點最重要，「我跟他說，如果現在掛牌，只要表現好，那我就更能得到整個市場的關注！」

第3點的願望成真。仁新持有Belite約66%股權，基本上兩家公司是同一個團隊，Belite的市值，代表仁新的價值與變現能力；一個在台灣興櫃，一個在美國掛牌，最近兩個月都是焦點。但是，兩地投資人關切的其實很不同。

「美國投資人很專業，事先做足功課，問題都圍繞在眼科潛力藥物LBS-008臨床設計的理由、數據是否支持、關鍵階段時間點、上市後策略等等，其他的不會多問。他們會根據每一個里程碑，訂一個相對的股票價格。」林雨新認為，在美國證交所監管下，美國投資人很安心，只認公司的經營內容，CEO是誰可能都不知道；相對起來，「台灣的投資人感覺像要當朋友，比較注重人的因素。」

《財訊》報導指出，根據市場訊息，Belite市值這麼快推上10億美元大關，有兩個催化劑：第1是6月24日公告申請LBS-008在大陸執行斯特格病變（一種遺傳性黃斑部退化）3期臨床試驗；第2則是7月1日外資Benchmark報告根據斯特格病變的臨床進度，評估每股價值57美元，市值約14億美元。

令人好奇的是，為什麼美國投資人對到大陸做臨床試驗很有感？林雨新解釋，就算沒有近年陸美之間的矛盾，美國生技公司幾乎都是在美國拿到藥證後，才去中國做臨床3期，等到大陸上市都已經是多年後。但LBS-008正在進行斯特格病變全球3期臨床，計畫同步在大陸執行，「美國人馬上眼睛亮起來！既然你會去挑戰大陸臨床，代表病人及醫師都準備好了；一旦成功，也有機會及早進到大陸市場。」