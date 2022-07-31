為防堵中國半導體崛起，美國拜登政府邀請日本、南韓與台灣打造晶片四方聯盟（Chip 4），對內積極推動晶片法案，針對有意在美國本土設立晶圓廠的業者給予補助。晶片四方聯盟中，日本與台灣加入沒有太大的問題，美國等待南韓政府的答覆；晶片法案在美國參議院的第一階段程序審查投票過關，力拚短期內在國會通過後立法。

就在美國晶片法案剛通過參議院程序審查投票過關，力拚八月前在國會參眾兩院表決通過同時，外電報導中國晶片龍頭中芯國際已經悄悄發展出七奈米製程晶片，也順利出貨給美國一家挖礦公司，雖然這項技術讓外國科技網站認為有抄襲台積電的嫌疑，但無論如何，即使中國遭美國為首的西方國家圍堵包括高階半導體在內的技術，中國是動用國家之力扶植半導體產業，配合人才的挖角，推動中國半導體技術的精進。

中國傾國家之力發展半導體

在中國製造二○二五計畫中，發展半導體製造被官方列為重中之重。美國向中國發動貿易戰不久，也封鎖精密技術出口到中國。以半導體為例，先進製程相關技術禁止出口到中國，成熟製程才能出口到中國。至於如何制定先進製程的標準，美國政府並沒有明文規定，但產業界則以十六奈米製程為分界，十六奈米以下屬先進製程。因為這項限制，荷蘭半導體製造商ASML的極紫外光機台（ＥＵＶ）不能出口到中國，ＤＵＶ機台則可以出口到中國。

中國境內沒有ＥＵＶ機台，卻能透過現有的半導體技術和對外挖角的人力，中芯國際研發出先進製程的七奈米產品。從技術層次來看，利用ＤＵＶ機台是有機會研發出七奈米產品，只不過良率不佳以及製造成本高很多。當年台積電跨入七奈米製程時也沒有用ＥＵＶ機台，而是用ＤＵＶ機台。這則新聞證實中國確實擁有七奈米先進製程，顯然美國在圍堵先進製程到中國這方面沒成功，未來有可能擴大圍堵中國先進半導體技術。

中國非民主體制，且對外擴張性太強烈，威脅到美國與東亞周邊國家，在日本前首相安倍晉三積極遊說下，美國出面成立印太聯盟。產業面上，半導體是所有科技發展的基礎，下一個十年的科技發展都需要先進半導體。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）上電視替政策辯護時指出，總體來說，無論是高速運算、資料中心、電動車或是物聯網，都需要運用半導體，應該要讓技術在美國落地生根，否則將無法持續演進。她提出警告，如果國會還不加快採取行動，美國將失去矽晶圓廠，這些公司將會到別國設廠，美國會成為大輸家，這讓《晶片法案》有不得不過關的急迫性。

《晶片法案》的通過與否，對美國和中國在科技產業的角力有極大影響。中國是全球最大半導體市場，從二○一八年至今，中國每年對外進口半導體零件產品超過三二○○億美元。幾乎每一家美國半導體廠商都和中國積極做生意，中國政府以市場為誘餌，積極遊說美國半導體廠商輸出高階技術到中國。最近幾年美中關係惡化，即使限制高科技到中國的潛規則，全球半導體公司還是向中國市場靠攏，讓美國政府不得不加強監管。以目前正在國會進行表決的《晶片法案》內容，凡是拿到美國政府補貼，十年內不能到中國或是與美國不友好的國家去投資，並限制先進製程的投資，擺明衝著中國而來。現在最需要半導體先進製程的國家就是中國，但十六奈米以下技術禁止出口到中國，讓很多高階半導體材料、設備公司的相關製程目前都無法出口到中國。

從營利的角度，很多半導體廠商因此喪失很多商機。荷商ASML就是因為ＥＵＶ機台被禁止出口到中國，造成該公司損失不少在中國的商機。ＤＵＶ機台沒被禁止在列，今年上半年ASML在中國就拿到二三座ＤＵＶ機台訂單，是ASML很大一筆訂單。最近ASML以供應鏈問題和機台延後認列營收為由，大砍今年財測一半，並對外抱怨美國與荷蘭政府禁止ＥＵＶ機台出口到中國，影響該公司未來的營運成長動能。ASML因ＥＵＶ機台禁令所受到的影響最大，其他半導體設備商的應用材料、Lam Research、科磊和東京威力科創，他們在先進製程的設備與材料也不能出口到中國，對他們的營運一定程度上造成影響。（全文未完）

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