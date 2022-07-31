良好的交通網絡是都市發展的根本，也是市民生活的基本權利！為改善道路品質，讓用路人行的更安全，臺中市長盧秀燕就任後便積極推動路平業務，提出「燙平專案」，恢復全國唯一的道路管線「統一挖補」作業，並成立「1688路平專案勤務指揮中心」，提供24小時服務專線，讓市民朋友們可以即時回報道路問題。臺中市政府更持續推動台灣大道快車道燙平計畫，繼去年第一階段「建國路至中華路及機慢車道(五權路至黎明路)」改善完成，7月20日也完成第二階段「文心路至朝富路快車道」燙平工作，總經費約2000萬餘元。

臺中市政府「燙平專案」秉持縮短城鄉差距及均衡區域發展的理念，以各區主次要道路及人行道為主軸，改善寬度6米以上的鄰里巷道，並納入更多元的方式，精進道路品質，推廣至山、海、屯及市區各角落，期望藉由改善道路環境，以良好的道路網絡串連各地區發展，讓全市緊密結合為大型生活圈。

相較原本的「路平專案」，「燙平專案」除了秉持「以人為本」、「提升品質」、「減少挖補」三大面向為辦理原則，並添增執行細項外，另增加「智慧管理」及「綠色路網」兩大面向，使市民享受到更加平整、舒適且安全的用路環境。執行內容包含「汰換老舊管線」、「強化無障礙空間」、「打造低碳循環道路」、「標線及孔蓋防滑提升」等項目外，也特別引用道路工程的單元標準化設計，提升道路工程品質及效率，可縮短道路施工時給市民帶來的不便，同時也降低了道路的維修成本。

道路燙平施工過程。（圖／臺中市政府提供）

臺灣大道是臺中市指標性的幹道，也是市區最重要的交通要道，為降低施工對交通的影響，全案採「夜間施工」及「分區分段」辦理燙平作業，施作時段請警察局及多位義交協助進行交通指揮及調整號誌時相，建設局主管同仁也於夜間至現場督導，在工班人員不間斷努力下，讓道路於上午通勤時段前開放通行，將交通衝擊降至最低，另外地下孔蓋數量多，路緣樹木盤根也嚴重突起，使「臺灣大道燙平」被稱為史上最困難的燙平工程。為提供更優質通行環境，市府移除有公安之虞的黑板樹，並針對被樹根破壞的緣石進行修復，將所有手孔及非必要人孔地下化。而為了延長道路的使用年限，也特別調整瀝青的配比，雖會增加燙平的困難度，卻可讓未來完成的道路更加平順。

臺灣大道文心路至朝富路快車道道路燙平工程已於7月20日順利完成。（圖／臺中市政府供）

路平，是全體市民的共同期望，也是市政團隊的共同目標，自盧市長上任至今年7月，燙平專案總共完成1,704條道路改善，長度達562公里。藉由明確的目標管理，臺中市政府將持續積極辦理，未來預計達到每年完成100公里路平道路之目標，維護道路品質與安全，展現市府全面改善路平的重大決心。

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