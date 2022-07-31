南山人壽第二季淨值可能減損多少，連帶可能拖垮潤泰新、潤泰全的耳語滿天飛，其實仔細爬梳南山的財務後，顯示這場潤泰風暴雖然颳得凶猛，但應該可以有驚無險過關。

「南山人壽好好營運下去最重要。」當旗下的潤泰創新、潤泰全球兩家公司的淨值受到南山人壽第二季財報波及，甚至被指面臨下市危機時，集團總裁尹衍樑面對這波風暴，卻老神在在告訴《今周刊》，南山人壽繼續好好營運下去，確保每位保戶的權益，最是重要。

這場風暴的起因，是因為透過對關係企業潤成的持股，潤泰全、潤泰新分別持股南山人壽26.62％、25.11％，但因為第二季全球股市、債市都重挫，讓南山人壽的淨值可能蒸發大約兩千億元。這個重創，連帶拖累了潤泰全、潤泰新這兩大股東，淨值也可能受到嚴重影響，甚至瀕臨成為負數的危機。

根據《證券交易法》規定，公司淨值一旦歸零，就必須下市。對潤泰集團而言，內部沒有提早察覺，預先做好準備，讓這兩家上市公司受到重創，這次事件不僅是營運上的難關，更是顏面無光。

一解南山風暴 可從財報窺知

火從南山人壽燒起，卻在外圍的潤泰全、潤泰新炸開，股價在7月20日、21日連殺兩根長黑棒後才止跌；但身處火源的南山人壽，其4百萬名保戶更擔心的是：「我的保單會不會受到影響？」

答案其實是不會。為何不會？金管會率先跳出來做說明，表示「利率走升對壽險業具有正面效益，因為會改善長期以來的利差損問題。」既然保戶不受影響，那為什麼對潤泰全、潤泰新的影響如此重大？另外，南山人壽的半年報要到8月中才正式公布，但在此之前，市場耳語已經滿天飛，甚至有媒體稱，南山人壽第二季的淨值，可能一口氣驟減3千億元！

各種說法在市場上不斷謠傳，但其實要破解這些耳語真偽，透過南山人壽財報上的揭露，已經可以略窺一二。

首先要看引發淨值減少的主因，主要來自於股市、債市雙重下殺。

股債雙殺 嚴重影響集團淨值

從南山人壽今年第一季財報上，可看到利率敏感度分析，利率每上升（或下降）1％，南山人壽淨值將減少（或增加）2137億元。如果以美國十年期公債利率為標準，第二季利率上升0.647％，推算出若持有債券部位不動的前提下，光是升息造成的債券價格下跌，可能讓南山人壽第二季淨值減1382億元。

再看對股市的影響，同樣從財報中可以看到，股市每下降（或上升）10％，淨值會減少（或增加）510億元。全球股市在第二季都受傷頗重，台股跌幅約16％，美國道瓊指數下滑超過11％，折中以13％計算，若南山人壽的持股不變，則第二季股市跌價將使南山人壽淨值減少約660億元。