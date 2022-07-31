「我們很新，但我們很有信心！」台亞風能專案開發總監蕭伊珊這麼說。這次離岸風電第三階段區塊開發盛況空前，環評送審開發商名單上出現了一個新面孔——2020年才成立的 台亞風能 ，是風電業界的「新同學」，也是本次招商裡少數以本土人才為班底的開發商，並以「台灣環風控股」投入環洋風場的開發，裝置容量四四○MW（千瓩），場址位於彰化外海，目前已進入環評審查。

如同《聖經》故事中大衛挑戰巨人歌利亞的情節，本土商台亞，如何能靠著僅20多人的團隊，在兵強馬壯的國際群雄中，搶得先機？做好在地溝通 小團隊大發揮

「我們台亞的定位，是以專案的模式找國際投資人、引進技術及對台投資。」回應外界的好奇，蕭伊珊直接了當地說。

事實上，目前參與第三階段風場招商的開發商，幾乎都是國際大型團隊，員工動輒百人，所有環節也都能獨立完成——但大團隊，也有大團隊的難題。

參與過台灣第一座示範離岸風場海洋風電（Formosa 1）、曾在德商達德服務的蕭伊珊就發現，對外資來說， 風機建設 的技術、工程都難不倒他們，令他們頭疼的，反而是建設風機前的階段。

「你想想，國外的廠商，剛進台灣，要怎麼去找案場、做前期溝通？」她解釋，規模大的公司比較難快速動員，因此需要在地公司的協助。

而台亞就是看準了這一點，做好在地任務、當一個稱職的「引路人」，就是台亞瞄準的商機。蕭伊珊解釋，台亞的主要工作，在於與公部門聯絡、地質調查、許可申請等非常「台灣」的事務。同時，選好風場場址，並做好地方利害關係人的溝通，及在地供應鏈的安排，再找對台灣風場有興趣、且「志同道合」的外資，一起參與風場開發。

特別是第三階段，無論在財務規模、技術上的挑戰都比先前大得多。以目前 離岸風電 的建置成本來看，平均一MW的電力裝置容量，成本大約在一億到一．五億元的水準左右，若要建立四四○MW的風場，就要投入超過六六○億元；何況，第三階段可能牽涉浮動式風機等新技術，若無成熟的技術，要在既有的條件及時間限制內完成，幾乎是不可能的任務。還好，目前台灣產業對再生能源需求量大，在不少企業主抱著「只要有綠電，價格好談」的心態下，市場火燙，很多有技術與資金實力的國際風電業者聞香下馬，躍躍欲試。

台亞董事長林怡文承認，確實有很多國際廠商向台亞接洽，合作對象幾乎也已敲定，「但沒到最後一刻，真的不能說。」不過，側面打聽的結果，台亞目前鎖定的對象，應該是歐洲一家頗有實力的電力商，待行政程序走完就可揭曉。