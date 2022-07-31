《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，由於F-35與F-22等匿蹤戰機的航程不足，難以在西太平洋前線的潛在衝突中充分發揮作用，美國印太司令部司令已表示，希望在更靠近中國大陸的基地永久性部署前述5代戰機，以增強嚇阻能力。

在華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）舉辦的一次活動中，美國印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）上將被問到是否希望讓5代戰機基地更靠近中國大陸，阿基里諾則回答他「贊成」此類提議，因為F-35、F-22等先進戰力對嚇阻北京來說「至關重要」。

F-35與F-22雖然擁有強大作戰能力，但對於海域廣闊、缺乏地面航空基地的太平洋而言，其作戰半徑顯得不足。若美國於南海、台灣海峽、東海等區域與中國大陸爆發武裝衝突，美國空軍現有戰術戰機能發揮的效果將相對有限。

美國陸戰隊已將F-35B部署至日本的岩國陸戰隊航空基地（MCAS Iwakuni），美國海軍也讓搭載F-35C的航空母艦在印太區域巡弋，但美國空軍的5代機永久性基地卻仍位於國際換日線以東，包括太平洋空軍（Pacific Air Forces）唯一配備的F-35A的阿拉斯加州艾爾森基地（Eielson AFB），以及擁有F-22的阿拉斯加州艾爾曼道夫─理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）和夏威夷珍珠港─希肯聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）。

就西太平洋來說，美國空軍目前擁有三澤、嘉手納與橫田等3個位於日本的基地，烏山、群山等位於韓國的基地，以及關島的安德森空軍基地（Andersen AFB）。雖然阿基里諾並未提到可能的候補地點，卻強調關島「絕對是戰略要地」。不過他也承認，中國大陸長程火力威脅正持續提升，呼籲在關島建立飛彈防禦能力，確保當地成為能有效進行武力投射的關鍵節點。