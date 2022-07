《空軍雜誌》(Air Force Magazine)報導,由於F-35與F-22等匿蹤戰機的航程不足,難以在西太平洋前線的潛在衝突中充分發揮作用,美國印太司令部司令已表示,希望在更靠近中國大陸的基地永久性部署前述5代戰機,以增強嚇阻能力。

在華府智庫「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)舉辦的一次活動中,美國印太司令部司令阿基里諾(John C. Aquilino)上將被問到是否希望讓5代戰機基地更靠近中國大陸,阿基里諾則回答他「贊成」此類提議,因為F-35、F-22等先進戰力對嚇阻北京來說「至關重要」。

F-35與F-22雖然擁有強大作戰能力,但對於海域廣闊、缺乏地面航空基地的太平洋而言,其作戰半徑顯得不足。若美國於南海、台灣海峽、東海等區域與中國大陸爆發武裝衝突,美國空軍現有戰術戰機能發揮的效果將相對有限。

美國陸戰隊已將F-35B部署至日本的岩國陸戰隊航空基地(MCAS Iwakuni),美國海軍也讓搭載F-35C的航空母艦在印太區域巡弋,但美國空軍的5代機永久性基地卻仍位於國際換日線以東,包括太平洋空軍(Pacific Air Forces)唯一配備的F-35A的阿拉斯加州艾爾森基地(Eielson AFB),以及擁有F-22的阿拉斯加州艾爾曼道夫─理查森聯合基地(Joint Base Elmendorf-Richardson)和夏威夷珍珠港─希肯聯合基地(Joint Base Pearl Harbor-Hickam)。

就西太平洋來說,美國空軍目前擁有三澤、嘉手納與橫田等3個位於日本的基地,烏山、群山等位於韓國的基地,以及關島的安德森空軍基地(Andersen AFB)。雖然阿基里諾並未提到可能的候補地點,卻強調關島「絕對是戰略要地」。不過他也承認,中國大陸長程火力威脅正持續提升,呼籲在關島建立飛彈防禦能力,確保當地成為能有效進行武力投射的關鍵節點。