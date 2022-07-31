謝克洋「抓堅」影片

民進黨桃園市長候選人林智堅深陷論文爭議。謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋29日到林宮廟行程現場堵人，不料謝話都還沒說完，裡面竟開始敲鑼打鼓，想透過鼓聲掩蓋他的聲音，讓他相當憤怒。謝也放話，距離大選還有100多天，他會繼續「抓堅」。大批網友也對此相當驚訝，直呼想不到綠營還有這招。

謝克洋日前發起「克洋抓堅日記」活動，表示每天都會到林智堅出席的活動現場堵人，要讓林正視自己的論文爭議。謝29日赴林宮廟行程現場堵人，不料才剛打開麥克風嘲林的方向喊：「余正煌已經出來指控你才是抄襲！他是原創！你為什麼還不去台大面對事實？蔡英文都不來了，你知道嗎？蔡英文都放生你了！」廟內就傳來一陣鼓聲，直接打斷謝的發言。

謝克洋為此相當憤怒，忍不住大罵：「鼓聲直接打斷我的發言！」謝諷刺道，古代衙門擊鼓是為不公不義，現代廟前擊鼓是為消除異音，真是了不起。謝不僅痛批，這就是執政黨的慣用手法，他們想讓你看到的事情，就歡天喜地敲鑼打鼓放鞭炮，轉移你的注意力，讓你沒辦法去聽見其他聲音；更喊話，「魔高一尺，道高一丈」、「你有張良計我有過牆梯」，距大選還有100多天，「智堅兄，我們還是會遇到的，繼續迎接我的直球，和我對決！」

此文引發熱烈討論，網友紛紛表示：「還有這招！民進黨果然專業」、「看來智堅兄有備而來」、「看得出來他應該很怕你」、「那麼多警察真得有夠扯」、「你被6個警察包圍耶」、「傻眼！好多警察圍著你」、「抓堅達人！加油！挺你！」「你真的很棒！讚啦！真正的戰鬥藍應該有的樣子！」