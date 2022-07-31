AC352直升機內部裝配。（新華社）

大陸三大航空7月初向歐洲空中巴士（空巴）購買292架A320NEO 客機，金額高達372億美元（約1.1兆台幣），創下大陸史上最大客機採購訂單，有專家認為，北京政府除了拒買波音、施壓美國外，同時與空巴「技術換市場」雙方互惠；26日大陸與空巴聯手研發製造的多用途民用直升機AC352，獲當地民航局認證，允許進入大陸民用市場。由此可見，稍早空巴拿下大陸上兆元客機大單一點也不意外，甚至早就排定了。

央視新聞報導，AC352直升機（又稱直15）由中國航空工業集團與歐洲空中巴士共同開發，是空巴H175的本地版本，自2015年起在大陸境外服役，主要執行搜救、人員運輸和醫療救護等任務。雙方在2014年簽署1000架AC352聯合生產協議。

AC352於2016年12月20日在哈爾濱成功首飛之後，就開啟漫長的適航取證之路，這5年多來，經歷數百項、上千小時的試飛測試，全面驗證了該直升機在各種環境、各項工況下的能力挑戰。在經過民航局嚴格審核後，2022年7月26日獲頒合格證書，代表該直升機具備進入大陸民用市場條件。

AC352直升機裝配渦軸WZ16引擎，由中法企業聯合研發製造，採用常規氣動布局，雙發動機、寬機身、前三點可收放輪式起落架，最大起飛重量7.5噸，最大航程850公里，可搭載16名乘客，填補大陸民用直升機7噸級的空白。

大陸三大航空7月1日向歐洲空中巴士購買292 架 A320NEO客機，總金額達372.57 億美元，分別為中國東方航空下單100架、南方航空買96架、中國國際航空買96架，計畫於2024至2027年分批交付。

美媒Politico先前引述美國諮詢公司Horizon Advisory最新報告指出，美國波音因前總統川普啟動中美貿易戰，影響其對中國大陸的飛機銷售，但空巴在大陸卻非常成功。

報告指出，空巴自1980年代中期進入大陸市場以來，已經像其他幾家跨國企業一樣完成本地化歷程。空巴透過至少10家法人實體在大陸營運，其中5家是與大陸國有軍事企業的合資企業。空巴與大陸的軍事和軍民融合企業還建立重要聯繫，包括供應、技術共享和研發合作。