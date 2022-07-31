苗栗縣議長鍾東錦設在苗栗市的競選總部主結構已完成，展現鍾東錦參選到底的決心。（謝明俊攝）

有意參選通霄鎮長的苗栗縣議員張可欣，日前公開表態支持鍾東錦。（謝明俊攝）

參選苗栗縣長到底的苗栗縣議長鍾東錦積極尋求地方結盟。（謝明俊攝）

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘積極參加活動拉票。（原民中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長選戰，藍軍內鬨已進入爭奪各鄉鎮市灘頭堡階段，苗栗縣議長鍾東錦及國民黨參選人謝福弘，兄弟登山，各自努力，使出蠻荒之力來爭取鄉鎮市長參選人選邊站，目前搶奪戰浮上檯面的包括苗栗市長、通霄鎮長等地區，鍾東錦已獲得通霄鎮長參選人張可欣家族的支持，在海線區域搶得有利灘頭堡位置。謝福弘則獲得黨中央大推加持，日前黨主席朱立倫還親自帶領台北市長候選人蔣萬安赴苗栗與謝福弘會餐，給足謝福弘面子。

據悉，日前朱立倫刻意安排蔣萬安同行赴苗栗，到立委徐志榮住所餐敘，並找來謝福弘同桌，眾人在席間相談甚歡，蔣萬安還特別與謝福弘合影留念，展示朱立倫特意替謝福弘營造人勢，來彰顯謝福弘正藍軍的代表性。

至於鍾東錦則積極擴大鍾家軍陣營，並以縣議員為基礎，全力爭取支持，在過去近4年的同事情誼下，鍾東錦確實打下深厚交情，讓多位議員表態相挺，最吸人注意的則是有意參選通霄鎮長的現任縣議員的張可欣，成為首個公開表態支持鍾東錦的縣議員，更讓謝福弘海線戰情緊繃。

熟悉苗栗地方政壇生態人士就指出，張可欣的父親張太陽是前縣議員，過去與老縣長傅學鵬、劉政鴻都有相當深厚交情，張太陽全力栽培女兒接棒，利用這次機會爭取女兒參選通霄鎮長，甚至不惜得罪劉政鴻，過程都有相當的天人交戰。

先前喧騰一時的造橋鄉坤輿掩埋場案，謝福弘在內部鷹派人士要求下赴現場向抗爭群眾示意，並有鷹派人員不斷指摘縣政府及鍾東錦，讓鍾東錦陣營不堪其擾，反擊謝福弘陣營鷹派人士曾公開支持綠營縣長候選人，雙方交火猛烈，也逼使縣府刻意與謝福弘陣營保持距離。

甚至在鍾東錦呼籲縣府放棄上訴的隔天，還由縣長徐耀昌一早親自開記者會宣布縣府放棄上訴，縣府明顯地在做球給鍾東錦殺，這也是謝福弘陣營當初未曾預料到的結果，不僅讓綠營人士盡掃政治紅利，連個肉屑都沒撈到，還迫使縣府反將一軍，最後結果竟是鷹派人士主動向鍾東錦求和，要求不要再互相攻拮。