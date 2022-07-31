退休是許多人奮鬥一輩子的目標，但對於早已錢財無憂的人而言，又是怎麼看待退休這件事？現年91歲的巴菲特（Warren Buffett）多次表露自己無意退休，但對於人到晚年卻有不同的見解，富足如他認為，定義你成功與否的標準並非財富，而是「你想愛的人也真正愛你」。

CNBC報導，職涯專家史萬特斯（Marcel Schwantes）撰文指出，在艾莉絲施洛德著作的《雪球：巴菲特傳》內容提到，巴菲特曾在喬治亞大學發表演講時，被學生問及他對成功的定義。

「人到晚年，你衡量成功的唯一標準是『你想愛的人也真正愛你』」巴菲特回答，「我認識一些有錢人，有人會為他們辦晚宴，有人會以他們名子命名醫院，但事實上，世界沒有人真心愛他們」

巴菲特說，「如果你到我這個年紀，卻沒人對你好，無論你銀行帳戶有多少錢，你的生活就是一場災難」。這就是巴菲特對晚年成功與否的唯一標準—你擁有多少的愛，而非多少財富或成就。

「愛情是非賣品」巴菲特告訴學生，「獲得愛的唯一方法就是讓自己變得可愛（lovable），你無法開一張100萬支票換取等價的愛情，只有付出的愛越多，得到的就越多」。