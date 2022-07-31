通膨惡潮席捲全球，控制物價波動為各國政府首要任務，但對亞洲來說，星展銀行首席經濟學家拜格（Taimur Baig）說，匯率疲軟、強勢美元是更嚴重的問題，比通膨還令人擔憂。

CNBC報導，拜格說，他對通膨驅動政策沒有太過擔心，反倒是匯率疲軟、美元流動性枯竭等是更大的問題。他說，如果明年投入的成本上漲，即便是像印度這般自產大量糧食，並出口全世界的國家，糧食供應也有可能在2023年出現問題。

拜格指出，能源危機不僅讓冬天更加難熬，也將加劇通膨情勢。他說，「目前難以見到歐洲天然氣問題能有解決的方法，能源不僅關乎保暖，也攸關明年通膨情勢的一大重要因素」。

拜格表示，雖說天然氣以歐洲問題最大，但還是會造成全球能源價格波動，「供應方通膨可能在2023年全年都維持在高位，使全球經濟蒙塵」。

拜格強調，亞洲國家有以財政政策支持經濟的「空間和需要」。他續指，遺憾的是，在貨幣政策方面沒有任何喘息的空間，他們必須透過升息減緩經濟成長，使經常帳維持在可延續的基礎上。

拜格稱，這也是為什麼像印度這樣的國家，如今雖成為投資人的偏好，但預期2023年仍會面臨巨大的逆風。