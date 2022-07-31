民進黨桃園市長參選人林智堅目前正深陷「論文門」與「球場門」兩大風暴，外界甚至開始傳出民進黨考慮「換堅」。對此，資深媒體人黃暐瀚30日表示，若台大審查結果出來對林智堅不利，林又堅持繼續選下去，一定會定調成「台大是抹黑」，甚至會說台大是國民黨側翼，這讓《美麗島電子報》董事長吳子嘉比讚大喊「民進黨有夠勇敢」。

黃暐瀚在網路節目《董事長開講》題到，若最後台大審查結果對林智堅不利，而民進黨也堅持不換堅，「那林智堅就會在台大準備要認定他是抄襲之前，就不會去選舉公報登記學位了。」黃更預測，林會開始加重「是蘇宏達迫害我」、「余正煌加害我」等說法。

最後，黃暐瀚預測，林智堅會把台大弄臭，形容該校不公允、不是學術單位、是國民黨側翼，聽到如此說法後，吳子嘉不可置信地表示，「台大是國民黨側翼？」隨後更無奈比讚指出，「有夠勇敢，有夠勇敢的一些民進黨人。」