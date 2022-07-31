中高齡者及高齡者就業促進法在2020年12月上路，但統計發現，部分措施使用率不高、難鼓勵雇主使用，該法提及在有員工64歲時，雇主可以向勞動部申請補助辦理退休準備、調適及再就業等措施，但至今成效不佳，勞動部勞動力發展署官員坦言，目前在正在評估修法中。

中高齡者及高齡者就業促進法上路後，新增許多補助、也鼓勵許多高齡者外出求職，但據統計，提供雇主在勞工滿64歲時提供的準備、調適及再就業相關協助措施，去年全年僅有4個事業單位申請、4人受惠，明顯偏少，主因為多數勞工往往在64歲前就退休。

據勞動部去年的「勞工生活及就業狀況調查」指出，勞工預計退休年齡平均為 61.3 歲，勞動部勞動力發展署身心障礙及特定對象就業組組長施淑惠說，由於中高齡者及高齡者就業促進法補助雇主是在勞動基準法第54條所定強制退休（65歲）前一年，意謂僅能提供64歲至65歲的勞工協助，但實務上發現多數勞工都在65歲甚至64歲就退休。

施淑惠表示，因此目前改由發展署結合各工業區，辦理退休再就業準備研習課程，主動邀請想退休的勞工參加，而該條文目前也在評估修法中，希望提供讓更多勞工受惠。

此外，為鼓勵事業單位繼續僱用高齡勞工，勞動部提供最高25萬8000元的「繼續僱用高齡者補助計畫」，但其中多數受惠勞工為保全業及清潔業等原本就會繼續僱用高齡者的等行業，遭質疑錢未用在刀口，施淑惠說，目前該計畫也可能會調整。

老盟秘書長張淑卿則認為，目前社會仍普遍對高齡勞工有就業歧視，高齡者也往往不認為自己可以就業，勞動部應思考透過工作模式改造，提供更多彈性的工作讓高齡者就業。

張淑卿建議，應普設銀髮人才據點，或在在公立就業服務站設置高齡專屬櫃台等，提供高齡者專屬職缺。