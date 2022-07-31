女星迪麗熱巴是大陸新生代花旦代表，出道以來的異域風情容貌話題不斷，還被粉絲譽為「新疆四大美人」之一，在一線女星老闆楊冪支持之下，順利獲得龐大影視資源和代言機會，人氣火紅的她穿搭、妝容總頗被注意，日前她為高級品牌直播代言亮相，全身造型不被買單，被人直呼：「好像撞見了條錦鯉」。

近(29)日迪麗熱巴為現身品牌直播，特地請專屬造型師協助打理。哪知花大錢聘請人協助卻招來負評連連。迪麗熱巴在工作室的微博發出數張預覽照，可見美麗的她身穿一套鮮黃色束腰連身蓬蓬裙，右手載上金黃色手環，裙子特地弄出華麗皺褶，並在後方綁了條細長條的裙擺拖地，最後耳朵還搭配一對同款耳墜，打扮後哪知道卻是一連串崩壞的開始。

迪麗熱巴裙擺顯然經過設計，還做了條長條裙襬。(圖/迪麗熱巴 工作室微博)

除此之外，迪麗熱巴的髮型亦經過梳理，頭髮被弄出了一副濕髮樣，盼望能更好襯托產品代言。這樣的造型走進品牌直播間後，粉絲們自然歡迎迪麗熱巴，只是看見造型後冒出諸多批評，「頭髮弄成龍鬚樣當是鯉觸鬚嗎？」、「一身金黃色浪費我迪麗熱巴顏值」、「這個髮型弄濕像沒洗完頭一樣」、「不如隨便扎個馬尾」顯然造型師審美不夠了解觀眾喜好。

迪麗熱巴金黃色禮服和濕髮造型被罵。(圖/迪麗熱巴 工作室微博)

緊接著，網友還痛罵鵝蛋臉竟消失無蹤：「我兒這麼圓的腦袋都能做得有稜有角」、「這個髮型從正面看就是一個方的」、「我好像看到了一個我認不到了人」，還有許多人要求換造型師，「妳們是得罪造型師？快點換造型室」、「我迪姐神仙顏值，整張臉勝過造型」、「難看到上熱搜造型室真丟人」、「全換了別幹了吧」。