戰火推升油價走高，俄羅斯雖因制裁能源出口大減，但受惠高油價，能源收入仍不下於戰前。而西方石油三巨頭之二，埃克森美孚和雪弗龍更是賺得盆滿缽滿，在為期92天的第二季度中，前者每秒淨收入達2245.62美元（折合新台幣約6.7萬），後者賺1462.11美元（折合新台幣約4.4萬元），獲利表現驚人。

CNN報導，2家石油公司公布第二季財報，埃克森美孚第二季淨利潤達176億美元，較第一季利潤暴增2倍，成長273%；雪弗龍第二季淨利則達114億美元，季增74%，較去年同期成長247%。

在為期92天的第二季度中，埃克森美孚淨收入達每秒2245.62美元；雪弗龍則每秒賺進1462.11美元。

報導舉例，估算加20加侖汽油需約2分鐘的時間，這代表在60秒加油的時間內，兩家石油巨頭已經賺進超過40萬美元的收入。

獲利超乎預期帶動股價勁揚，埃克森美孚今年以來漲超過50%，雪弗龍漲逾30%，為道瓊工業指數表現最好的股票之一。此外，報導援引路透社指出，這樣的獲利表現已經是破紀錄的水準，但兩家公司並未在聲明中提及相關內容，因為多數公司都會在獲利創下歷史新高時提到這一點。

值得一提的是，拜登曾在6月中旬痛批埃克森美孚，稱其從石油賺取豐厚獲利，卻用來買庫藏股，不是提高產能，嘲諷「今年賺的比上帝還多」。