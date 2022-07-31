新北市樹林家樂福今(30)日晚間8時許驚傳火警，有民眾才將愛車開進賣場停妥後，便離開去購物，沒想到該車輛引擎冒出濃煙後，開始竄出火苗，所幸觸動停車場警報與自動灑水系統，才沒釀成更大的災情；該民眾聽到賣場廣播後，趕緊跑到現場時，愛車已經燒成廢鐵，讓她心痛不已。

今(30)日晚間8時許，新北市樹林家樂福地下2樓停車場傳出火警，新北消防局獲報到場，僅花15分鐘便立即將火勢撲滅；據悉，有名約40歲郭姓女車主開車到賣場購物，將車停在地下2樓後，才上樓購物沒多久，其愛車引擎便冒出濃煙，開始起火，所幸濃煙觸發警報器與自動灑水系統，立即噴水出來滅火，差點影響到隔壁車格其他汽車。

民眾路過家樂福附近聞到濃厚的塑膠味，認為這味道疑似與火災有關係。（翻攝自臉書樹林人）

警消到場後，佈水線灌水，也立即疏散樓上顧客，並將燒毀的汽車查出車籍資料後，請賣場廣播車主，郭女聽到自己的車牌號碼，趕緊衝到地下2樓查看時，愛車已燒成廢鐵；由於此次火警未波及左右兩側汽車，但警方為求謹慎仍通知2側車主確認有無財損，詳細的起火原因與相關損失，有待消防局調查釐清。

另外，這起火災發生時，有路過的民眾也在賣場附近聞到濃厚的塑膠味，還看到很多輛消防車進入家樂福，讓她懷疑濃厚塑膠味是否和這起火災有關係。