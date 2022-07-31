歷經內部人事爭議與選戰節奏遭質疑後，國民黨台北市長參選人蔣萬安近日重整步伐，確定選戰新路線就是蔣要走「蔣經國路線」，不光只有經濟、民生，連選舉風格也是，而從議題到組織「海納百川」是蔣最終定調的台北市選戰方向。

至於選戰攻防，蔣萬安陣營最上位策略仍是鎖定前衛福部長陳時中猛攻，另針對台北市副市長黃珊珊，藍營將加強宣傳民進黨曾禮讓黃選港湖區立委、蔡總統刻意同台拉抬黃的過往，凸顯黃與蔡眉來眼去很久了，選舉才喊自己是藍軍。

蔣萬安陣營人士分析，黃珊珊的選戰策略就是分化藍軍、欺騙藍營感情，在這場台北市長選戰過程，必須要讓藍營支持者認清，黃就是「小綠變色龍」。

選戰策略定調後，蔣萬安也著手處理外界質疑決策圈狹小問題，在立委林奕華出任競選總幹事後，決策核心也由原親信競辦圈，擴大至準競選總部規格，還已邀前台北市立大學校長戴遐齡、政大外交系教授黃奎博等人協助相關政見規劃。

蔣萬安為架構起「台北隊」，扮演年底台北市選戰稱職母雞，近日也邀所有黨籍台北市議員、市議員參選人出任競總副總幹事，成立台北隊特戰指揮所，未來與競總發言人團分進合擊，發揮攻防戰力。

而為輔選蔣萬安，台北市黨部也結合蔣萬安之友會，將逐一成立12區後援會，並辦48場千人造勢與2場萬人造勢，為蔣選情持續加溫。今天士林後援會成立大會就是「開幕戰」，前台北市議會議長吳碧珠也將以榮譽總會長身分相挺。

蔣萬安陣營人士表示，蔣秉持「蔣經國路線」的選戰新路線，未來將著重組織扁平、信賴授權、黨部合作、重視在地、團結藍營、擁抱民眾、深入基層、政策幕僚等8項選戰指引方針，爭取最後勝選。

蔣萬安陣營人士說，未來蔣競總將扁平化，蔣除充分授權給各分組團隊發揮，各組也隨時可與蔣直接溝通、決策；而競總成員也會有明確分工與各自決策權限，團隊成員推薦的在地人才，蔣也都會用人唯才；黨部也會成蔣齊心奮戰戰友。

蔣萬安陣營人士表示，未來蔣就是全台北市民的代表，除所有藍軍都是戰友，所有民間友人有市政建議也可直接告知蔣，化解溝通落差。因應疫情持續所造成的變數，蔣也規劃成立台北市醫療政策會提供相關政見建言。