究竟有何深仇大恨？一名男子患有重病，病逝前夕希望能夠見父母一面，不但遭到拒絕，父母更放話「直接送去火葬場」，讓男子最終帶著遺憾離世，原因曝光後引起網路討論。

根據《湖南都市報》報導，事件發生在2016年，大陸男子柳偉身體不適，被送到醫院治療，檢查才發現有嚴重的肺炎，肺部已經千瘡百孔，加上還有糖尿病等多重慢性病，遭醫生判定生命僅剩不到1年，當時他才31歲。

黃妮去探訪男友家人後才知道，男友在之前已經結婚生子，卻將財產揮霍光，還與妻子離婚，整天遊手好閒，回去找父母討錢，才會被斷絕關係。(圖／湖南都市報)

柳偉病情急速惡化，沒多久就被送進重症病房，知道自己生命即將走到盡頭，他對女友黃妮表示，自己最後的心願就是可以見到父母一面，黃妮也為此前往柳偉老家拜訪，沒想到卻遭對方父母一口回絕，甚至還嗆「他死了就直接送他去火葬場，骨灰我們也不要了，到時讓村委會去收屍就好」。

黃妮對此訝異不已，柳偉的弟弟柳軍看不下去，私下跟黃妮道出原因。原來柳偉在跟黃妮交往之前，早就已經結婚，還生了個兒子，後來房屋被徵收後，柳偉突然變了個人，整天遊手好閒，將徵收補償金全部揮霍掉，與妻子離婚，也不管孩子。

柳軍說，柳偉第一次因胰腺炎住院時，父母去醫院照顧過兒子，沒想到出院後，柳偉沒有痛改前非，反而繼續伸手討錢，被拒絕後，柳偉私自偷偷變賣掉祖屋，父母大怒之下，與柳偉斷絕親子關係，不再理會。

父母認為，柳偉會有今天下場，全都是自作自受，就該由自己承擔。最終柳偉在沒有家人願意前來探視的情形下，帶著遺憾離世，讓黃妮傷心不已。