高雄市警方也特別出動緝毒犬將強力查緝毒品。（楊舒婷攝）

出動特勤中隊強化掃蕩威力。（楊舒婷攝）

高雄市警察局長林炎田率領警察同仁對苓雅區易滋事場所進行掃蕩臨檢。（楊舒婷攝）

高雄市警察局長林炎田親自到苓雅分局進行訓勉。（楊舒婷攝）

高市今晚對轄區內易滋事場所進行臨檢，酒店小姐排隊查驗身分。（楊舒婷攝）

內政部警政署於30日舉辦全國性擴大臨檢，高雄市警察局長林炎田親自到苓雅分局進行訓勉，並率領第一線員警對苓雅區易滋事場所進行掃蕩臨檢；也動員全市17個分局，出動627名警力，實施全市閉鎖式路檢攔查，來達到「淨化選前治安環境」及「確保選後社會祥和」的目標。

高雄市政府警察局於30日22時至31日2時執行擴大臨檢，針對轄內易滋事、鬥毆特定營業場所，進行臨檢及實施閉鎖式路檢；林炎田親自帶隊到苓雅區兩大知名舞廳與KTV進行掃盪，並偕同高雄市衛生局人員前往，達到防疫與防滋事的效果。

林炎田表示，對於到任後第一次參加分局擴大臨檢工作，最主要是要維持轄內的治安穩定，展現出警方強力執法的決心；對於業者也採取主動出擊，希望業者們都能配合警方，遇到狀況馬上做通報，建立良好的通報機制；也希望透過臨檢，業者能做好自主管理，警方也會加以輔導。而擴大臨檢是讓民眾了解警方強力執法的決心，減少民眾滋事念頭。

正值暑假期間，為防制毒品以及配合青春專案，以「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、「防制少年深夜留連不當場所」為五大工作主軸，高市警方也特別出動緝毒犬將強力查緝毒品，避免青少年因一時好奇吸毒，確保暑假期間學生的安全。

對於選前治安的工作，林炎田也表示，會對選舉期間的境外勢力、選舉賭盤等違法事件加以查處，來達到選舉的公平與公正性；並針對治安熱點持續進行掃黑、肅槍、緝毒等工作，而對於轄內的黑幫分子，若有不法情事，一定也會強力打擊，才能確保選前的治安維護。