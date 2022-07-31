內政部警政署於30日舉辦全國性擴大臨檢，高雄市警察局長林炎田親自到苓雅分局進行訓勉，並率領第一線員警對苓雅區易滋事場所進行掃蕩臨檢；也動員全市17個分局，出動627名警力，實施全市閉鎖式路檢攔查，來達到「淨化選前治安環境」及「確保選後社會祥和」的目標。
高雄市政府警察局於30日22時至31日2時執行擴大臨檢，針對轄內易滋事、鬥毆特定營業場所，進行臨檢及實施閉鎖式路檢；林炎田親自帶隊到苓雅區兩大知名舞廳與KTV進行掃盪，並偕同高雄市衛生局人員前往，達到防疫與防滋事的效果。
林炎田表示，對於到任後第一次參加分局擴大臨檢工作，最主要是要維持轄內的治安穩定，展現出警方強力執法的決心；對於業者也採取主動出擊，希望業者們都能配合警方，遇到狀況馬上做通報，建立良好的通報機制；也希望透過臨檢，業者能做好自主管理，警方也會加以輔導。而擴大臨檢是讓民眾了解警方強力執法的決心，減少民眾滋事念頭。
正值暑假期間，為防制毒品以及配合青春專案，以「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、「防制少年深夜留連不當場所」為五大工作主軸，高市警方也特別出動緝毒犬將強力查緝毒品，避免青少年因一時好奇吸毒，確保暑假期間學生的安全。
對於選前治安的工作，林炎田也表示，會對選舉期間的境外勢力、選舉賭盤等違法事件加以查處，來達到選舉的公平與公正性；並針對治安熱點持續進行掃黑、肅槍、緝毒等工作，而對於轄內的黑幫分子，若有不法情事，一定也會強力打擊，才能確保選前的治安維護。
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