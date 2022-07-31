美國總統拜登今天進行COVID-19病毒篩檢，結果再度呈現陽性。儘管拜登並無任何症狀，且感覺良好，但他仍將再次展開隔離。

白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）今天發出信函表示，在26日晚間、27日上午、28日上午與29日上午檢測均呈現陰性後，拜登（Joe Biden）今天上午的抗原檢測再次呈現陽性。

不過拜登並未出現症狀，且他感覺良好，因此不打算重新展開治療，但會密切觀察。鑑於拜登篩檢再次呈現陽性，拜登也將重啟隔離。

歐康納指出，許多接受抗病毒處方藥Paxlovid治療的患者在最初檢測呈陰性後數天，可能出現「反彈」感染。

已完成2劑疫苗接種並施打2劑追加劑的拜登於本月21日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），當時他有喉嚨痛、流鼻水等輕微症狀，他隨後在白宮隔離，並接受Paxlovid治療，但仍持續履行職務。

經過數日治療後，拜登於27日完成2次抗原檢測，均呈現陰性，於是他結束隔離並恢復實體工作。他並在27日當天在白宮玫瑰園發表談話，闡述上任後推動的抗疫措施，並呼籲民眾接種疫苗。根據初步病毒定序結果，拜登極可能是感染BA.5變異株。（編輯：施施）1110731