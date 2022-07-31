日前分享梵谷筆下經常出現的絲柏樹，直指象徵著生命之死亡與重生。現將三張絲柏為主的油畫之代表，亦為本人最推崇的此畫，給畫面流傳的故事一番自由心證的演繹。

請先細審該作，內容角色計有：月星、雲層、屋宇、田埂、草叢、馬車、農夫等元素，都有其象徵以及流動過程的轉折或傳遞作用。

請順著簡略圖示，沿著紅色線而行進，這「按圖索驥」就有如畫家梵谷的人生筆記，也是生命軌跡。

一、右上的彎月，正是梵谷青少年習畫的坎坷起手式，曲折微光的彎月，藝術已萌芽。

二、往左來到圓月，有清晰的外圍圓圈，層層圍繞，象徵藝術心志在外在環境的考驗下，醞釀徘徊，反覆迂迴，曲曲折折，也儲備了足夠基礎能量，奠定一生不悔的不歸路。

三、雲端的上下起伏，波濤洶湧線，是梵谷在當代印象派、日本浮世繪、西歐藝文狂飆浪潮之中，不斷失望或激情，把病態邊緣人鍛鍊成鋼鐵人。

四、一棟屋子就是一個家庭，不論梵谷的娘家、弟弟的家、或者自組的家，一座溫暖的家庭如同避風港的期望，梵谷一生無緣獲得。總被婚姻與家庭排拒，轉往下一段更坎坷的路。

五、這段長遠的創作之路，約有十年光景，梵谷徘徊於巴黎、努能、阿耳、奧維、聖瑞米等地，蜿蜒曲折，冗長迢迢。畫家奔波在城市、鄉村、河岸、麥田……浮沉在低沉或瘋癲，失神或激情的劇烈折磨中。

六、馬車似乎是教堂與療養院的象徵。梵谷乘著衰車瘦馬的唐吉柯德精神，向風車挑戰，往終站撲進。

七、畫家到達終點了嗎？彷彿依稀，梵谷伴隨著弟弟迪奧？永遠的敵人高更？依然帶草帽扛鐵筆，邁向藝術的邊界、高峰、殿堂？

最後，請勿遺漏，梵谷在畫幅中央畫有一棵直挺挺（其實無一直線，乃由千百條曲線構成）烏黑黑的「絲柏樹」——這樹不容置疑地強烈召喚，鮮明標示，梵谷的一生就是一則傳奇故事，一股中流砥柱，一片星月交輝的無垠天空。

作者為藝術創作者

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。