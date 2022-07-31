媽媽不在家，到書房偷讀她的書。媽媽出生於1941年，二戰後的台灣百廢待興，外公不讓成績傑出的女兒升學，讓母親總抱憾只有小學學歷。

我和哥哥上大學後，她利用「空巢期」，一路從弘道國中、延平高中的夜補校，攻讀空中大學。空大考核嚴格，作業與考試不容馬虎，我在一旁看，常感心疼。她喜歡心理學、文學和台灣民俗，書架上一長列的教科書，見證了曾修習的課程。

她屢次提到1995年「發展心理學」課堂上，頗受啟發，有次在她的案前看見她抄了這段文字。

這世界上根本就沒有一種「 最好」的教養方法，也没有人在教養孩子時從沒有犯過錯。倒是另一位有名的人格發展心理學家提醒我們，在管教孩子讓孩子漸漸學得自我控制時，切不可做得太過火而抹煞了孩子的自主性、好奇心、以及對自我能力的信心。

我當下落下眼淚，畢竟她是位嚴母，學理上就是「威權型父母」（她應當會說自己是威權開明型），因為閱讀與學習讓她填平代溝，再次開展出全新的家庭關係。

記錄下這個故事，無非想說：教育與學術何其神聖？何其無上動人？

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

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