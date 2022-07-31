針對民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲風波，總統蔡英文28日邀集林智堅、桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀、立法院黨團總召柯建銘等人到官邸共同會商，指示應持續以證據為基礎，向各界說明。東華大學教授施正鋒對此表示，上樑不正下樑歪，林智堅就是小英2.0。

論文風波的另名關係人余正煌，其律師曾威凱近日批評，林智堅拒絕到台大釐清撰寫論文的經過，卻急著去向總統報告，難道總統會比台大還要公正客觀？施正鋒30日在政論節目《TVBS戰情室》直言，總統是上樑不正下樑歪，「從來沒有看過論文拿不出來，這是一個最大的問題。」他甚至認為，林智堅就是小英2.0。

施正鋒接著表示，原創、發展在國際上常糾纏不清，誰先誰後容易有爭議，但基本上是誰先做出來，誰就會先發表，施也提到，做超導體的人有一些東西會不公布，因為牽涉到專利申請，怕被競爭對手看到，可是頂多也僅3、5年不公開。

施正鋒指出，提供資料絕對不會是論文最大的貢獻者，頂多在一個註腳裡表達感謝或是放在前言感謝辭裡，如果是發表期刊論文，感謝辭甚至可能會放在很後面。

另外，針對林智堅論文門爭議，施正鋒質疑是一魚三吃，不然怎會一模一樣？施舉例，A、B兩人在講資料是誰先給的，搞不好是C給A跟B，也有可能是D給A、B、C三個人，施認為B會不高興的原因，搞不好是因為這個民調是他出錢做的，不滿自己為何要吃剩菜，且買單後，還要背負汙名，因此一魚三吃，老師應要負最大的責任。