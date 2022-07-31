警方查獲被當車手卻渾然不知的男子。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

詐騙手法日新月異！台中市鄭姓男子上網看到借貸廣告，對方告知需有銀行交易才能提升貸款信用額度，於是他提供帳戶給對方，41萬元隨即入帳，鄭男日前至銀行欲領，機靈行員察覺有異，於是報警查出，該筆金額是戴姓婦人借給自稱姪子的男子。這起詐騙案，讓鄭男被當車手卻渾然不知，而鄭婦感謝警方追回血汗錢。

台中市豐原警分局指出，23歲鄭姓男子至台灣銀行豐原分行欲提領41萬元，機警行員發覺有異詢問用途，他佯稱欲支付購買電腦組裝零件的貨款，惟對談中察覺鄭男神色慌張，故向警方通報。

員警得知後巧妙詢問相關細節，鄭男才吞吐表示因資金需求，至銀行申請貸款屢屢碰壁，因此自行上網找到可協助貸款的廣告，查到後喜出望外，馬上與對方連繫，因對方要求須有銀行交易來提升貸款信用額度，於是依對方指示提供自己帳戶並在場等候對方通知提領現金，警方研判為詐騙手法。

警方進一步追查發現，該筆41萬元款項為73歲戴姓婦人於當天早上10時許匯入，警方聯繫戴婦後得知，通訊軟體LINE上有1位匿稱福氣滿滿(化名)男子加為好友後，並自稱為她的姪子，假借要借錢周轉，因心疼假姪子生活困難，於是依指示至銀行匯款41萬元到指定帳戶。

警方講述緣由後，戴婦才驚覺受騙上當，並感謝警員及行員的協助，順利將匯款追回，順利保住血汗錢。警方並依詐欺罪將鄭男移送台中地檢署偵辦，並向上溯源追查。

豐原警分局長劉安杰呼籲，現今詐騙手法層出不窮，「假親友真詐財」、「輕鬆借貸免煩惱」為常見的詐騙手法，多半會要求民眾臨櫃匯款，提醒民眾應加強自身防詐意識，切勿陷入詐騙陷阱，若有疑問，可直接撥打165、110或是至鄰近派出所詢問，千萬不要輕易聽信詐騙集團的指示，將畢生血汗錢付諸東流，那就後悔莫及了。