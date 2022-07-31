全台變天！氣象專家吳德榮表示，今起至周四天氣不穩定，全台各地都有局部短暫陣雨或雷雨機率，特別是周二到周四這3天季風環流及西南風通過台灣，雨勢最大，有大雷雨及較大雨勢發生。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，桑達颱風轉北，明日減弱消失。最新歐洲模式模擬，今天桑達颱風將逐漸脫離季風環流，並減弱消散；季風環流東側另有小渦旋，將受環流東側向北導引，對台亦無影響；季風環流西側及中心、風力微弱，東側則有較強季風圍繞，周四（4日）前季風環流漸減弱，但仍將依序向西通過台灣，帶來逐日略有差異的不穩定天氣。

吳德榮表示，今、明（31、1日）兩天台灣在季風環流西側，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率；午後對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率，應注意氣象局特報。今日北部氣溫24至35度，中部24至34度，南部23至35度，東部22至36度。

左圖為「桑達」轉北，明日減弱消失。右圖則是歐洲模式模擬，今「桑達」將逐漸脫離季風環流；季風環流東側另有小渦旋，將受環流東側向北導引，對台亦無影響；季風環流西側及中心、風力微弱，東側則有較強季風圍繞。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮表示，周二（2日）季風環流向西通過台灣，各地有陣雨或雷雨，應注意大雷雨及較大雨勢發生。周三、四（3、4日）原季風環流殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面有強對流發展，並擴展至其他地區，應持續注意大雷雨及較大雨勢。周五、六（5、6日）台灣在太平洋高壓邊緣，天氣雖好轉，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。