因參加《國光幫幫忙》節目的「國光女神」選拔而踏入演藝圈並聞名的女星梁云菲，過去曾跟男星金剛(李信樵)有過一段感情，如今兩人分手後各自精采，個性相當直率大膽的她，也不吝公開新戀情，獲得粉絲們大力祝福，而她近日想給男友一個驚喜，於是偷偷訂了高級摩鐵，沒想到兩人在興奮找到房門後，繞了一圈發現超尷尬真相，慌亂撤出。

梁云菲帶男友到高級摩鐵開房間，本來是相當浪漫的事情，沒想到卻演變成地獄級發展，她更新了數則IG限時動態，透露本來訂房間是要給男友驚喜，不料叫外送不小心洩漏了地址，導致男方提早知道了驚喜為何，所幸不減小倆口興致。

梁云菲開心帶男友開箱高級摩鐵，繞了一整圈才發現不對勁。(取材自nanaliangbadgal IG)

兩人抵達後，跟櫃台辦理入住，照指示來到了房間，一推開門就看見寬敞的空間與華麗的裝潢擺設，不僅興奮驚呼，直到穿過臥室走到後院，才終於發現好像跟預訂的房型有些不太一樣，更糟糕的是，梁云菲走回臥室，這才發現床上一片狼藉，室內物品也散落一地，浴室甚至有酒瓶，她這才驚覺自己走錯間房，「這是人家剛用完…趕快走啦！非常尷尬！」。

梁云菲帶男友上摩鐵竟是為了潛水。（圖/梁云菲IG）

一波三折，梁云菲總算帶著男友入住對的房間，特地選了間有泳池的，並非兩人想恩愛戲水一波，她竟拿出潛水用的護目鏡試戴，還要求男友充當教練看她練習潛水技巧，讓男友大傻眼，落寞表示：「原來這才是汽車旅館的用法…我以後應該不會對汽車旅館有什麼想法了」，梁云菲卻回應：「實在太好玩惹」，兩人的心情成對比。