針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉嫌抄襲一事，台北市長柯文哲昨（30）日直言，這種案件是台灣高等教育的破口，不管學生有沒有錯，老師、學校都有一定的責任，且台大對此案無論辦不辦，狀況都會很慘烈，他還加碼透露，幾年前曾跟國安局長陳明通不歡而散，自己當場怒嗆「我也是台大教授！」

柯文哲昨日在網路節目《全民平評理》表示，他以台大教授的身分來看抄襲，其實這類型事件由來已久，只是大家沒有掀開問題而已。他認為，若真的要檢討，不管學生有沒有錯，老師都要負最大責任，再來是學校，「這是好多年累積起來的，這是販賣學位、販賣人情。」

柯文哲指出，這次的事件對台大來說當然是醜聞，但更慘的是這問題其實是歷史共業，現在變成公開的秘密、公開的醜聞，台大如果辦下去會一屍五命，如果不辦會屍橫遍野，但是政壇論文有爭議的難道僅李眉蓁和林智堅嗎？若把類似洗學歷的名單全部列出來，10人裡面會有8個有問題。

柯文哲說，他跟林智堅、陳明通都認識，甚至曾去陳的辦公室坐過2次，但最後1次在談有關雙城論壇的事務時無法止住怒火，他說自己是好意去討論，不是要聽對方教學的，「你是台大教授？我也是台大教授！」後來直接轉頭就走，當場不歡而散。