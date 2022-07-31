美國洛杉磯的好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）即將有不同的面貌，主管機關宣布投入720萬美元進行部分人行道拓寬計畫。
好萊塢星光大道是洛杉磯的熱門觀光景點，超過2700位影視名人的姓名鑲嵌在人行道上，紀念他們對娛樂產業的貢獻，吸引全球粉絲朝聖。每年奧斯卡金像獎的舉辦地點也在這一條大道上。
洛杉磯市議員歐法瑞爾（Mitch O'Farrell）29日發布新聞稿，說明好萊塢星光大道將在2023年夏天進行改建，讓人行道有更大空間擺設攤位、展示裝置藝術與藝文表演。
計畫的經費來自洛杉磯大都會交通運輸局（LA Metro），工程包括拓寬一部分人行道區域，增加街邊的露天用餐區、自行車架、公車亭及城市造景，改善行人與公共運輸乘客的體驗。
大都會交通運輸局已在去年通過這筆720萬美元的經費，準備投入好萊塢大道的改善工程。
大都會交通運輸局的高層對媒體表示，好萊塢星光大道的改建，不只讓這一條最具代表意義的大道更加友善行人與單車族，包括增加公車亭的遮蔭處，更能提升大眾運輸工具使用者的體驗。（編輯：韋樞）1110731
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