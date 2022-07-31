在感情中遇到對的人很重要，一名男網友表示，自己身高178公分、博士班畢業、年薪300萬，認為自己條件已很理想，卻總被前女友嫌身高沒185公分是半殘、不是牙醫系畢業、每周工作高達60小時沒效率，後來前女友懷了他人的孩子，他才忍痛分手改娶大陸女生，感嘆「台灣女生條件太好，我真的配不上，也惹不起」。

原PO昨（30）日於論壇《Dcard》指出，實際身高是178公分，自己對外都號稱是180公分，身高157公分的前女友嫌棄他沒有185公分是半殘；他在27歲博士班畢業，就讀私立科大的前女友，嫌他不是牙醫系，學歷太爛。

原PO表示，30歲邁入職場，每周平均工作60小時，年薪300萬，當時28歲的前女友每周工作45小時，年薪40萬，卻總說他上班沒效率，無論前女友怎麼說，他都沒有放在心上，直到後來對方懷了別人的孩子，他氣得提分手，又被前女友說「你不是真的愛我」。

原PO說，和前女友分手後，在32歲時娶了26歲、168公分的北京大學碩士女孩，又被身邊一堆台灣女生質疑，為何要跟大陸女生結婚，他無奈地說，要娶台灣女生，身高必須要達185公分、牙醫系畢業、年薪要300萬、但工時不能太長，「台灣女生條件太好，我真的配不上，也惹不起，建議條件不好的台男們都娶外配，地球上有78億人，為何要只看台灣的1000萬人？」

貼文曝光，引發網友熱議，「你前女友根本不是正常人」、「你都去哪裡認識女生？怎麼都這麼獵奇」、「都同一個前女友？才交一任就等於認識了全台灣女性是吧」、「我也娶外籍，覺得很不錯啊！但是不會這樣就覺得台籍不好啊」、「我也認為很多台灣女生眼高手低」。