鍾姓男子今年4月入伍從軍，未料軍旅生活才2天，鍾男就動手毆打吳姓班長，事後鍾男遭驗退，被檢方起訴。台南地院審結，依犯陸海空軍刑法第49條第1項之強暴長官罪，處6月徒刑。可上訴。

判決書指出，鍾男自今年4月13日服役於陸軍步兵第203旅二等兵，期間不滿擔任值星官的吳姓班長糾正他，竟動手推班長，導致班長背部撞擊看板，班長的胸部與背部均挫傷，鍾男還作勢要毆打班長，被其他人阻止才作罷。

檢方偵辦時，發現鍾男有毒品前科，雖鍾男已遭軍方驗退，事發當時仍為軍人身分，故適用陸海空軍刑法的處罰，依法將其起訴。

台南地院審理時，法官認為事發時，鍾男僅入伍2天，尚未熟悉軍中嚴謹的階級觀念，且施暴的手段非重大，事後已與吳男和解，客觀上足以引起憐憫同情，依法予以減刑。

法官指出，鍾男僅因不滿長官糾正言行，便逕自向長官施暴，已危害軍紀與部隊團結，減損長官的領導威信，考量其有前科等一切情狀，依犯陸海空軍刑法第49條第1項之強暴長官罪，處鍾男有期徒刑6月。可上訴。