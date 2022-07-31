看來籃網明星前鋒杜蘭特提出交易申請帶來的後果將更嚴重！根據《紐約郵報》記者路易斯爆料，杜蘭特突然跟籃網提出交易申請，不僅造成籃網內部動盪，更讓各隊老闆開始感覺焦慮，正在審慎考慮針對這種行為提出反制，其中一個選項就是下季封館。

「如今看來，圍繞杜蘭特的交易案不僅可能持續數周，甚至可能持續幾個月，」路易斯表示，「這種杜蘭特所造成的情況，很可能讓接下來的勞資談判破局，直接造成封館結果，雖然NBA上季的營收創下歷史新高，勞資雙方都不願意宣告封館。」

路易斯強調，不只是杜蘭特突然提出交易申請，上個球季班西蒙斯、哈登、厄文等人接連搞出鬧劇，都吸引了各隊老闆注意，面對這種情況接連發生，各隊老闆已經打算訂定全新規範，避免類似事情日後再次發生，問題是這該如何防堵呢？

因為像是班西蒙斯上季拒絕替七六人出賽，就算被交易到籃網，還是面臨整季缺席結果，哈登也為了想被交易，刻意拒絕上場比賽，厄文更在最近兩年內鬧出種種事端，宛如變成全聯盟最難搞的球員，各隊老闆當然不願見到這種情況持續發生下去。