民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉抄襲一事，牽扯出許多案外案，如其指導教授、國安局長陳明通就被發現已指導173名碩博士生，台北市長柯文哲除直言論文抄襲老師一定有問題、要負最大責任外，也忍不住笑說，自己當初擔任教授時，只有指導10名學生左右，「而且我當時是全職老師喔！」

柯文哲昨日在網路節目《全民平評理》表示，論文抄襲之類的案子，先不論學生有沒有錯，但追究起來老師一定有問題！他提到，中華大學、中山大學、台大都有類似狀況發生，所以必須誠實面對問題，這已經是台灣高等教育破口、是歷史共業。

柯文哲指出，陳明通指導的173名學生只有5人公開論文，但一般會選擇不公開只有2種情況，第1是涉及專利，第2是涉及國家機密，但國發所哪有什麼專利或機密，「所以這是由來已久，大家都要漂白學歷。」

此外，柯文哲說自己也是「柯P」，但算一算大概僅指導10名學生，更強調他自己還是全職老師，反觀陳明通很早就在當陸委會主委，「我覺得這事情如果有錯，老師要負最大責任，再來就是學校，其他老師為什麼都不講話？這才是問題！」