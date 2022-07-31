知名女演員任容萱出道許久，有相當多代表作品，在感情上也跟凱渥男模林柏澍穩定發展，可謂事業感情兩得意。年僅33歲的任容萱，日前在IG的限時動態自曝，已順利完成取卵手術，俏皮的要粉絲猜猜自己「取出幾顆卵？」。

任容萱目前還在拚事業，尚未傳出結婚消息，但已經先行為婚育計劃鋪路，30日透過Instagram的限時動態發出照片，只見她身穿手術服躺在床上，臉上露出笑容，表示已經完成取卵手術，也感謝生殖醫學中心的醫師與所有醫護人員，也透漏自己AMH（抗穆勒氏賀爾蒙）指數約在4左右，請大家猜看看自己「取出幾顆卵？」

任容萱透露自己AMH（抗穆勒氏賀爾蒙）指數約在4左右，請大家猜看看自己「取出幾顆卵？」(圖/任容萱 IG)

AMH主要用於檢測卵巢功能，是評估生育能力的重要指標之一，一般年輕女性平均值約在2~4ng/ml，小於2ng/ml即為卵巢衰退。近年越多人晚婚選擇晚婚，「凍卵」也成為女性廣泛討論的話題，包含許多女星如9m88、拐拐、康茵茵選擇接受凍卵手術，為未來做準備。

任容萱2年前傳出與凱渥男模林柏澍陷入熱戀，兩人到現在都還未正面承認戀情，事實上，任容萱才日前被爆料在男友林柏澍生日慶生會上公開親吻放閃，姐姐姊姊Selina、任爸都在場，林柏澍在派對上感性告白任容萱：「我有多幸運遇到她。」雖然小倆口感情穩定，不過任容萱過似乎尚未有生子計畫，才會趁著卵巢功能還正常時進行凍卵，給未來的自己多一點機會。